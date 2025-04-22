Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 апреля

Мирный житель Горловки Донецкой Народной Республики погиб при посещении кладбища в результате подрыва на противопехотной мине Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

«В результате подрыва на противопехотной мине вооруженных формирований Украины на кладбище поселка Гольмовский был ранен мирный житель Горловки. От полученных травм мужчина скончался на операционном столе. Медики боролись до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал он.

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, передает пресс-служба Минобороны РФ. В министерстве указали, что над регионом уничтожили два украинских беспилотника.

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«С 20:55 до 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Российские средства противовоздушной обороны за 40 минут ликвидировали пять украинских БПЛА над Крымом, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Перехват осуществлялся в промежуток с 20:00 до 20:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Вооруженные силы Украины вновь атаковали населенные пункты Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на трассе Томаровка — Красная Яруга в результате удара FPV-дрона был ранен мужчина.

Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Необходимая медицинская помощь была оказана, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Кроме того, украинские беспилотники нанесли удары по селу Никольское в Белгородском районе, хутору Леоновка, а также селам Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово, Гладково и Двулучное в Валуйском округе и хутору Барилов Ракитянского района. Данные о других пострадавших и разрушениях уточняются.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Вооруженные силы Украины девять раз за сутки открыли огонь по Горловке после объявления пасхального перемирия, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации ДНР. По информации ведомства, обстрел был зафиксирован в 20:10 по московскому времени.

Огонь велся из населенного пункта Дылеевка по Никитовскому району Горловки. Украинские военные использовали артиллерию натовского калибра 155 мм, было выпущено четыре снаряда.

Утром в воскресенье, 20 апреля, штурмовые группы ВСУ пытались пересечь границу с Россией в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По его данным, о нарушении пасхального перемирия стало известно благодаря российскому разведывательному дрону. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Отмечается, что прорыв заметили на направлении Поповки Краснояружского района. Авторы публикации также предложили создать санитарную зону в приграничных районах.

Украинские войска атаковали с помощью беспилотника населенный пункт Нечаевка, расположенный в Белгородской области, ранив двоих детей и женщину, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им уже оказывается вся необходимая помощь.

«В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь», — рассказал глава Белгородской области.

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