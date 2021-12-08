Астроном назвал пролетевший над Сочи метеороид неопасным

Небольшие метеороиды сгорают в атмосфере достаточно часто, но в большинстве случаев люди этого не замечают, пояснил член экспертной группы по космическим угрозам Совета РАН по космосу Сергей Нароенков, комментируя новость о появлении метеора в небе над Сочи. Он подчеркнул, что такие явления происходят по несколько раз в день, передаёт «360».

Сгорание в атмосфере небольшого метеороида происходит довольно часто. На Земле их можно наблюдать ежедневно по несколько раз. Где-то мы замечаем, особенно благодаря камерам видеонаблюдения, а где-то нет. Например, над океаном, — уточнил Нароенков.

Он пояснил, что метеоритным дождём называют как раз такие потоки более мелких метеорных частиц. По его словам, в небе над Сочи произошло то же самое, но только космические объекты были более крупными.

Учёный добавил, что метеоры можно отслеживать: для этого метеорные сообщества расставили по всему миру камеры, которые называются метеорными патрулями.

Например, можно поставить три метеорные камеры на удалении 30–70 километров и такие события отслеживать, чтобы в дальнейшем определить параметры входа в атмосферу, орбиту метеороида. Это хорошо развито в США, Финляндии, Чехии, — резюмировал Нароенков.

Ранее учёный Института прикладной математики имени Келдыша заметил потенциально опасный астероид. По имеющимся данным, он пролетит на расстоянии 18 миллионов километров от Земли.