Американский ветеран призвал Россию и США к сохранению связей Американский ветеран Фрэнк Кон призвал Россию и США к сохранению связей

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Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон призвал представителей России и США сохранять личные связи до тех пор, пока политики не поймут, что конфронтация проигрышна для всех. Он выразил сожаление, что страны более не едины в праздновании Дня Победы. Он добавил, что в прошлом был специальным гостем на нескольких торжествах Победы в Москве, а в этом году видел только фрагменты российского парада по телевизору, пишет РИА Новости.

Никакого сравнения. И это печально, что мы более не едины в праздновании. Давайте заботиться о наших личных контактах, поддерживать их, пока политики не придут к осознанию того, что конфронтацией они ничего не добьются, — рассказал Кон.

Отмечается, что Кон бежал из нацистской Германии в 1938 году, а в 1943-м присоединился к вооружённым силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию.

Россию не пригласили на празднование в честь окончания Второй мировой войны во Франции, заявил ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков. По его словам, на праздник по традиции приглашали представителей дипломатической миссии и военных атташе тех стран, которые внесли «решающий вклад» в победу над фашистской Германией. Однако в этот раз «места на трибуне» для России не оказалось.