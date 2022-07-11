Алиханов опроверг слухи о расширении санкций Литвы против Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Алиханов

Литва не расширяла список товаров, попавших под санкции по транзиту грузов, следующих в Калининградскую область, заявил глава региона Антон Алиханов. По словам губернатора, в силу вступили новые санкции Евросоюза, которые приняли еще в марте, из-за чего в Калининград запретили ввозить бетонные смеси, древесину, спирт, а также промышленные химикаты на спиртовой основе. Алиханов уточнил, что в декабре в силу вступят ограничения на провоз нефтепродуктов.

Мы настаиваем на нераспространении ограничений на Калининградский транзит в принципе, — написал Алиханов в Telegram-канале.

В качестве ответных мер на действия Литвы он предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, не включая Калининградскую область.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литва и Еврокомиссия в ближайшее время решат вопрос с ограничением транзита грузов в Калининградскую область. Она подчеркнула, что из-за блокады Калининграда российские экономические операторы уже несут убытки. Поэтому дипломат предупредила, что Москва не будет ждать «до бесконечности» и при необходимости примет жесткие меры.