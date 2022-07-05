Алиханов назвал «крайний» ответ на запрет транзита В Калининграде предложили запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Антон Алиханов

Власти Калининградской области в качестве ответной меры на запрет транзита некоторых грузов через Литву предложили полностью запретить ввоз и вывоз товаров в Россию через страны Прибалтики, сообщил губернатор Антон Алиханов, в эфире телеканала «Россия-24». Губернатор пояснил, что имеет в виду транзитные грузы, которые перевозятся по территории России.

[Мы направили] несколько наших предложений. Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ - полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию РФ за исключением Калининграда, — сказал Алиханов.

Ранее Алиханов заявил, что с 18 июня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получен от Литовских железных дорог.

29 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о возобновлении в течение нескольких дней транзита российских грузов в Калининград через территорию Литвы. По его данным, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима.