Аксенов предрек изменение статуса спецоперации по итогам референдума Аксенов заявил, что военная операция на Украине скоро превратится в контртеррористическую

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдумов и вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, теперь сражение пойдет за «свою землю».

Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю, — написал Аксенов.

Он добавил, что сейчас в первую очередь стоит вопрос безопасности тех, кто проживает на этих территориях. А люди, отметил глава Крыма, в результате референдума получат определенность и ясность.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областях является ответом на призыв украинского президента Владимира Зеленского русским уходить с Украины. Он также отметил, что Запад «закатил истерику» из-за волеизъявления народа на востоке Украины.

ТАСС со ссылкой на источник в палате сообщил, что депутаты Госдумы могут внести законопроект о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России уже 28 сентября. При этом сами парламентарии могут взяться за обсуждение проекта на следующий день, 29 сентября.