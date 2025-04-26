Агрессивный питбуль накинулся на 10-летнего ребенка Прокуратура проверяет нападение питбуля на 10-летнего мальчика в Ставрополе

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Прокуратура Ставропольского края начала проверку после нападения питбуля на 10-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, зверь укусил ребенка в лицо и за голову. Школьника доставили в детскую краевую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время проверяется исполнение владельцами собаки требований законодательства об ответственном обращении с животными.

По предварительным данным, в первой половине дня 26.04.2025 в Промышленном районе города Ставрополя произошло нападение на ребенка собаки, оставшейся без присмотра хозяев. В результате происшествия телесные повреждения получил 10-летний мальчик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в заявлении прокуратуры.

Как утверждает источник РИА Новости в органах, дети дразнили двух питбулей, находившихся за забором. Калитка по неизвестной причине оказалась открыта, после чего одна из собак выбежала и напала на мальчика. Сейчас угрозы жизни ребенка нет.

Ранее в Борском районе Нижегородской области питбуль напал на четырехлетнего мальчика: женщина с племянником гуляли в селе Кантаурово, когда собака без намордника выскочила из автомобиля и прокусила руку ребенку. Владелец пытался разжать челюсти питбуля, но безуспешно. В результате мальчику пришлось оказывать первую помощь. Возбуждено уголовное дело, правоохранители проводят проверку.