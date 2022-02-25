Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме

Международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме. Авиарейсы принимаются и отправляются в штатном режиме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Аэропорт Сочи вошёл в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет, — цитирует агентство сообщение мэрии.

В администрации добавили, что авиакомпании делают всё для того, чтобы пассажиры отменённых рейсов смогли добраться до пунктов назначения. Для их отправки назначаются самолёты большей вместимости.

В Минтрансе, в свою очередь, сообщили, что в Сочи будет создан временный авиахаб, к которому подключат расположенные поблизости воздушные гавани.

Ранее сообщалось, что около 150 тысяч туристов застряли в Крыму и Краснодарском крае из-за приостановки работы аэропортов, связанно с ситуацией на Украине. В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) заявили, что запустят дополнительные поезда из южных городов России. При этом стоимость билетов будет фиксированной, чтобы возросший спрос не повлиял на цену проезда.