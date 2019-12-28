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Накануне Нового года в Московском метрополитене запустили 20 тематических поездов, в которых объявляют станции и поздравляют пассажиров известные российские артисты. На многих станциях оборудовали новогодние фотозоны, там поздравляют людей аниматоры в костюмах героев сказки «Щелкунчик». А в северном вестибюле «Курской» создан интерактивный пол, шагая по которому, можно разогнать снежинки, запустить салют или рассыпать подарки из мешка Деда Мороза.

В переходе между станцией метро «Спортивная» и станцией МЦК «Лужники» открыли каток. Он будет работать до 15 января с 10:00 до 22:00, — говорится в сообщении на сайте мэра столицы....