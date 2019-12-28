В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что аэропорт Салехарда восстановил свою работу.
Аэропорт Салехарда работает в штатном режиме, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в воскресенье воздушная гавань Салехарда не принимала и не отправляла самолёты по метеоусловиям.
Как писал NEWS.ru, густой туман не позволил двум самолётам, следовавшим из Москвы в Ереван, приземлиться в аэропорту Звартноц. Лайнеры были вынуждены совершить посадки в Астрахани и Сочи.
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