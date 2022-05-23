На Эльбрусе 25 спасателей МЧС перестали выходить на связь Проводившие эвакуацию туристов на Эльбрусе спасатели перестали выходить на связь

МЧС России / Фото Shutterstock

С командой спасателей МЧС России, проводившей эвакуацию туристов на Эльбрусе потеряна связь, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации источника, причиной потери коммуникации стало ухудшение погоды после прибытия группы на восточную вершину на вертолете, вышедшем из строя. После этого спасатели приняли решение разделиться.

Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно, — сообщил источник.

Уточняется, что три группы сотрудников МЧС находятся в спасательных приютах, их жизни ничто не угрожает. Остальные могут находиться в хижине на высоте 5 400 м. Как только улучшится погода, им на выручку отправятся 12 спасателей с высоты 3 800 м.

В начале мая на Кубани спасатели МЧС эвакуировали незарегистрированную туристическую группу из 75 человек, включая 60 детей. Причиной стало ухудшение погоды и подъем уровня воды в реке, из-за чего команда осталась заблокирована.