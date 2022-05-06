Тургруппа с 60 детьми оказалась заблокирована и запросила помощь на Кубани

Спасатели России / Фото МЧС России

На Кубани о помощи спасателей попросила незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в её составе 60 детей. Причиной стало ухудшение погоды и подъём уровня воды в реке, из-за чего группа осталась заблокирована. К ней направились спасатели, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 08.50 06.05.2022 от оперативного дежурного ЕДДС Мостовского района поступило сообщение о том, что незарегистрированная туристская группа, следовавшая по маршруту станица Кизинка — станица Баракаевская в количестве 75 человек, в том числе 60 детей, обратилась за помощью в связи с ухудшением погодных условий. На место направленны службы экстренного реагирования, — сообщает пресс-служба ведомства.

Лагерь туристов находится в 4 км от станицы Баракаевская на берегу реки Губса. Возраст детей в группе варьируется от 5 до 18 лет.

В Доме культуры Губского сельского поселения развёрнут пункт временного размещения на 100 человек, организовано горячее питание агрофирмой «Губская». В ПВР организована работа трёх медицинских бригад, — отметили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что для эвакуации к месту происшествия направились три школьных автобуса, три автомобиля УАЗ высокой проходимости и «Урал». К спасательным работам кроме ГУ МЧС привлечены также силы отрядов «Кубань-Спас», «Казак-Спас» и волонтёры Губского сельского поселения.

В оперштабе региона также рассматривается вариант привлечения вертолётов.

Ранее за помощью в поиске людей в дежурную часть полиции Первоуральска обратился один из компаньонов туристической группы из восьми человек, которые отправились в сплав по озеру. Мужчина ждал в конечной точке маршрута, но туристы там не появились. Спустя некоторое время они сами вышли на связь.