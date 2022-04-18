Группа туристов пропала во время сплава в Свердловской области

В Свердловской области ищут группу туристов, которая пропала во время сплава по рекам региона. В её составе находилось минимум двое детей. Полиция и спасатели ведут разыскные работы, сообщил ТАСС начальник пресс-службы местного МВД Валерий Горелых.

В Свердловской области пропала группа туристов, отправившихся в сплав на лодках. <...> В состав группы входили восемь человек, в том числе двое мужчин 1967 и 1981 годов рождения, мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года рождения. Личности ещё четырёх человек полиция сейчас устанавливает, — пояснил собеседник агентства.

По имеющейся информации, 18 апреля в 05:00 (03:00 мск) за помощью в поиске людей в дежурную часть полиции Первоуральска обратился один из компаньонов пропавших. Мужчина ждал их в конечной точке маршрута, но туристы там не появились.

Группа туристов отправилась в путешествие 17 апреля в 10:30 (08:30 мск) из деревни Починок (ЗАТО Новоуральск) на шести лодках. Однако она не прошла регистрацию в установленном порядке в МЧС.

Она должна была в тот же день около 20:00 (18:00 мск) прибыть в посёлок Прогресс (Первоуральский городской округ). Вероятно, что-то произошло в пути следования. Маршрут туристов проходил по весенним рекам Восточный Шишим, Большой Шишим с выходом в Чусовую, — уточнил Горелых.

Он отметил, что к розыску подключены спасатели, а также специалисты местного спортклуба, задействована техника, включая лодки.

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