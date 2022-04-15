Под Волгоградом в результате крушения катера погиб человек и пропал ребёнок

В Волгоградской области в городе Камышине на реке Волге перевернулся катер. В результате ЧП погиб один человек, четверо пассажиров пострадали, судьба ребёнка, находившегося на борту, неизвестна, передаёт РИА Новости.

Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Ещё один человек погиб. На борту был 12-летний ребёнок, его ищут, — пояснил источник издания.

Всего на борту находилось шесть человек: семья и трое их друзей. По данным издания v102.ru, один из мужчин сначала смог самостоятельно выбраться на берег, но скончался до прибытия медиков. Известно, что он был инспектором ДПС, информацию подтвердили в местном ГУ МВД.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее в водах Средиземного моря в результате крушения лодки погибли более 90 мигрантов. Пассажиры на переполненном судне вышли в море и направились в сторону Европы.