ВСУ атаковали автобус с эвакуированными из Шебекино «112»: автобус с эвакуированными из Шебекино жителями попал под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал «112» сообщает, что в Шебекино Белгородской области под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. О пострадавших информации нет. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Telegram-канал «Пепел» со ссылкой на источник сообщил, что в результате удара погиб один человек, еще несколько получили ранения. По данным «112», также украинские военные ударили по зданию общежития на улице Ленина в Шебекино.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ города Шебекино возросло до восьми.

Губернатор отметил, что местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

Гладков также подчеркнул, что войск противника на территории Белгородской области нет. Ситуацию контролируют ВС РФ, пограничники, Росгвардия и ФСБ.

Школьников из Шебекино также освободили от сдачи ЕГЭ из-за обстрелов. Гладков добавил, что для них могут изменить условия поступления в вузы.