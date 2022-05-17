«112»: в Подмосковье внедорожник разворотило от взрыва РПГ

Министерство внутренних дел Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Боеприпас ручного противотанкового гранатомёта (РПГ) взорвался в багажнике автомобиля Kia Sorrento в подмосковном городе Мытищи. В результате пострадавшими оказались двое мужчин, которые находились в салоне внедорожника. Их отправили в больницу с минно-взрывными ранениями. При этом люди из соседних домов были эвакуированы.

На месте происшествия обнаружены заряды, предположительно европейского производства. Возможно, из тех, что поставляются на Украину странами НАТО. Сейчас происхождение боеприпасов устанавливается, — сказано в сообщении.

В Уссурийске 14 мая взорвался артснаряд во время разгрузки металлолома, сообщает в экстренных службах. Уточняется, что в результате ЧП погиб по меньшей мере один человек, ещё двое получили ранения.

В середине мая произошёл взрыв на пороховом складе во время разгрузки боеприпасов в воинской части в посёлке Тейсин Хабаровского края. В результате ЧП один человек погиб и восемь пострадали.