«112»: в Кронштадте загорелось судно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На борту пришвартованного на ремонт нефтяного танкера «Арктика» в Кронштадте произошло возгорание, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, горят две каюты по 10 квадратных метров.

Пожару присвоен второй уровень сложности, — сказано в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке», пожарные уже прибыли на место и приступили к работе.

Ранее следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге, который произошел вечером 17 декабря 2021 года. На заводе загорелся строящийся для армии корвет «Проворный», в результате пожара пострадали три человека. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности, тушение осложнялось большим количеством лакокрасочных материалов, которые применялись при работе с кораблём.

При пожаре загорелась верхняя палуба, эпицентром возгорания стали рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По одной из версий, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. Корпус строящегося корвета повреждений не получил, но серьёзно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство судна.