https://static.news.ru/photo/6f148c08-b79a-11e9-bb8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский гарнизонный военный суд продлил до ноября арест трём фигурантам дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ. Об этом ходатайствовало следствие.

Продлить срок содержания под стражей до 11 ноября, — цитирует ТАСС постановление судьи.

В СИЗО останутся сотрудник УФНС Москвы Дмитрий Чиквин, член спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов и экс-работник прокуратуры Константин Жаров.

Как писал News.ru, предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ Константин Жаров полностью признал вину. Он даёт показания на других фигурантов дела и активно сотрудничает со следствием.

По делу в отношении сотрудников ФСБ, которых обвиняют в разбойном нападении и хищении 136 млн рублей, проходят ещё два фигуранта, которые являются гражданскими лицами. Это Борис Караматов, который скрывается от следствия и объявлен в розыск, а также Дмитрий Чувилин, давший показания на Караматова.