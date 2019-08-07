Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Движение поездов Московского метрополитена на восточном участке Арбатско-Покровской линии восстановлено.

Об остановке движения на участке от станции «Партизанская» до станции «Щёлковская» сообщается в Twitter московского метро. Произошло падение пассажира под поезд на станции «Первомайская». На данный момент движение восстановлено, но требуется некоторое количество времени для восстановления графика движения.

Ранее News.ru писал, что почти 80 станций метро планируют построить в Москве до конца 2027 года. Об этом сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

News.ru в соцсетях