https://static.news.ru/photo/48143de6-b840-11e9-87ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в столице до конца 2027 года планируют построить почти 80 станций.

Он отметил, что до 2024 будет построено около 135 км линий метро. Такой темп позволит в перспективе проложить ещё 50 км путей. Кроме того, с начала года в городе появилось 47,8 км новых дорог, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, станция метро «Шереметьевская», которая в настоящее время строится на северо-восточном участке Большой кольцевой линии, будет иметь самый длинный эскалатор во всей столичной подземке. Её открытие запланировано на 2022 год.