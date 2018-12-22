Спасатели пытаются пробиться к заблокированным шахтёрам

https://news.ru/storage/news/13104705705461f3de1b6c2acbe6f8dc/7a401d25-b989-4d12-8727-70dd6b3d0ec9_850.jpg mchsgov/vk.com

Три военизированных горноспасательных отряда привлекли власти Пермского края для поисков заблокированных в шахте.

Экстренные службы предприняли пять попыток пробиться к рабочим шахты «Уралкалия» в Соликамске, пишет ТАСС. Все закончились неудачей.

«Но из-за высокой температуры и плотного задымления горноспасатели не могут добраться до рабочих, связи с которыми по-прежнему нет», — говорится в сообщении.

Само пламя также пока не удается укротить. Шахту заливают водой. На поверхность успели подняться восемь из 17 работников. Никто из них не пострадал. В подземном плену на глубине 340 м всё ещё находятся девять человек.

Ранее News.ru сообщал о пожаре в шахте в Пермском крае. Начальник управления подрядной организации УС-30 Андрей Максимов рассказал, что в числе заблокированных рабочих в основном люди из Башкирии.