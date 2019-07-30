https://static.news.ru/photo/2bb41112-b2be-11e9-b7be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Два инцидента, связанных с падением пассажиров на рельсы в Московском метрополитене, произошли утром 30 июля на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях подземки. Оба человека остались живы.

Ещё одна женщина пострадала в результате падения на пути на Калужско-Рижской линии. В пресс-службе метро отметили, что в результате инцидента на станции «Тёплый стан» на оранжевой ветке увеличены интервалы движения поездов, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что пассажир одной из станций красной линии столичного метро упал на рельсы. В результате инцидента поезда центрального участка ветки двигались с увеличенным интервалом.