https://static.news.ru/photo/08249d24-b91d-11e9-93f3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу распорядился отремонтировать повреждённое жильё в населённых пунктах Ачинского района Красноярского края после серии взрывов боеприпасов на военном складе.

На восстановление жилых задний и квартир Шойгу дал две недели. Главным по контролю за поручениями назначен заместитель Шойгу, генерал армии Дмитрий Булгаков. Он ответственен за организацию работы межведомственной комиссии, в которую вошли местные чиновники и правоохранительные органы. Комиссии необходимо оценить нанесённый зданиям ущерб.

В первую очередь работы будут проводиться на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры, передаёт Kp.ru .

Межведомственная группа пообещала оценить ущерб от пожара на военном складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае до конца среды, 7 августа. По окончании дня будет произведён свод всей информации, а также запланированы силы и средства для оперативного восстановления.

Между тем, жители города Ачинск в Красноярском крае отпраздновали окончание режима ЧС, который вводили из-за взрывов боеприпасов на военном складе. Видео торжественных салютов публикуют очевидцы в социальных сетях.

Введённый 5 августа в городе Ачинск Красноярского края режим ЧС отменён властями региона. Жителям разрешили вернуться в свои дома. Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км. Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, писал News.ru.