Жители города Ачинск в Красноярском крае празднуют окончание режима ЧС, который вводили из-за взрывов боеприпасов на военном складе.
Видео торжественных салютов публикуют очевидцы в социальных сетях.
Радуются, что живы остались, — объяснила автор ролика.
Пользователь @hipotamu, разместивший видеоролик, отметил, что с таким подходом Россию победить невозможно.
Взрывы кончились, власти разрешили вернуться в свои дома — люди стали салютовать. Эту страну не победить, — гласит подпись к ролику.
Введённый 5 августа в городе Ачинске Красноярского края режим ЧС отменён властями региона. Жителям разрешили вернуться в свои дома. Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км.
Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, писал News.ru.