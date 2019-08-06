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Жители города Ачинск в Красноярском крае празднуют окончание режима ЧС, который вводили из-за взрывов боеприпасов на военном складе.

Видео торжественных салютов публикуют очевидцы в социальных сетях.

Радуются, что живы остались, — объяснила автор ролика.

Пользователь @hipotamu, разместивший видеоролик, отметил, что с таким подходом Россию победить невозможно.

Взрывы кончились, власти разрешили вернуться в свои дома — люди стали салютовать. Эту страну не победить, — гласит подпись к ролику.

Введённый 5 августа в городе Ачинске Красноярского края режим ЧС отменён властями региона. Жителям разрешили вернуться в свои дома. Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км.

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, писал News.ru.