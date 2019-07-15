https://static.news.ru/photo/0028ec20-a6e3-11e9-bd28-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Amada44/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Следственный комитет обнародовал видео с места крушения вертолёта Robinson R-22M в Солнечногорске, жертвами которого стали два человека.

На представленных кадрах видны детали вертолёта, которым управлял глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, Именно он в 2012 году он обучал Владимира Путина летать на дельталёте. В общей сложности во время обучения он провёл в небе с президентом больше 14 часов.

ЧП произошло 14 июля примерно в 16:00. Вертолёт упал близ деревни Барское-Мелечкино после вылета с аэродрома Шевлино. В результате инцидента погибли пилот и пассажир.

Как писал News.ru, по факту жёсткой посадки вертолёта Следственный комитет возбудил уголовное дело.