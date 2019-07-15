Следственный комитет обнародовал видео с места крушения вертолёта Robinson R-22M в Солнечногорске, жертвами которого стали два человека.
На представленных кадрах видны детали вертолёта, которым управлял глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, Именно он в 2012 году он обучал Владимира Путина летать на дельталёте. В общей сложности во время обучения он провёл в небе с президентом больше 14 часов.
ЧП произошло 14 июля примерно в 16:00. Вертолёт упал близ деревни Барское-Мелечкино после вылета с аэродрома Шевлино. В результате инцидента погибли пилот и пассажир.
Как писал News.ru, по факту жёсткой посадки вертолёта Следственный комитет возбудил уголовное дело.