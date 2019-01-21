Мужчина расстрелял вымогателей в центре Москвы

Обладатель бронированного Mercedes-Benz Gelandewagen смог обмануть преступников, которые похитили его в Москве и требовали отдать им 20 млн рублей. Мужчину привезли к дому в Оболенском переулке, чтобы он мог вынести похитителям деньги.
Вместо этого мужчина прыгнул в свой бронированный автомобиль, протаранил машину злоумышленников и открыл стрельбу. Один из них оказался зажат в машине, сообщает РЕН ТВ.
Ранее News.ru сообщал, что стрельба случилась возле здания Главной военной прокуратуры около 23:15. Мужчина, находившийся за рулём отечественного автомобиля, ранен.