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Мужчина расстрелял вымогателей в центре Москвы

АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Обладатель бронированного Mercedes-Benz Gelandewagen смог обмануть преступников, которые похитили его в Москве и требовали отдать им 20 млн рублей. Мужчину привезли к дому в Оболенском переулке, чтобы он мог вынести похитителям деньги.

Вместо этого мужчина прыгнул в свой бронированный автомобиль, протаранил машину злоумышленников и открыл стрельбу. Один из них оказался зажат в машине, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru сообщал, что стрельба случилась возле здания Главной военной прокуратуры около 23:15. Мужчина, находившийся за рулём отечественного автомобиля, ранен.


#москва #стрельба #похищение
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