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Найденные в московском парке пакеты с новыми кредитными и дебетовыми картами Сбербанка, злоумышленники похитили из автомобиля курьерской службы «Почты России». Такую версию произошедшего озвучили в госкомпании.

Ёмкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте, — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Почты России».

Службы безопасности «Почты России» и Сбербанка проводят совместную проверку по данному инциденту. По словам работников банка, утерянные карты не несут рисков для их несостоявшихся владельцев, так как не были активированы.

Как писал News.ru, создатели беспилотных летательных аппаратов для доставки писем и посылок сделали «Почте России» несколько предложений с «хорошими решениями». По словам главы «Почтовых технологий», дочерней компании «Почты России» по разработке софта для оператора, Владимира Урбанского, в настоящее время тестируются различные предприятия по производству дронов.