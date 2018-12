Главный собор Вены эвакуируют из-за бомбы

Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбе. На месте работает австрийская полиция.

Сотрудники полиции и спецназа оцепили территорию вокруг собора, сообщает издание Heute.

Из-за поступившего сообщения о заложенной бомбе в соборе отменили службу.

#Vienna #Austria St Stephen’s Cathedral large police presence due to what we hear is a bomb threat. The local police on scene told me it should be clear within the hour. @cnnbrk @CNNInternatDesk pic.twitter.com/4k1rCKLt1f