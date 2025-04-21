Жизнеутверждающий спектакль «Вероника решает» покажут в театре «Модерн»

Фото: Пресс-служба театра «Модерн»

Московский драматический театр «Модерн» 27 апреля и 20 мая представит спектакль «Вероника решает» в постановке Юрия Грымова. Спектакль, основанный на романе бразильского писателя Пауло Коэльо «Вероника решает умереть», сохранил главный смысл произведения — ценность жизни.

Для меня это самый жизнеутверждающий бестселлер Коэльо. Мы должны верить в свою жизненную силу. Нужно научиться ценить жизнь. Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями, — поделился Грымов.

Спектакль «Вероника решает» представляет собой драму со счастливым концом, где ключевыми темами становятся вера, надежда и любовь. Режиссер изменил канву повествования и ввел новых персонажей.

Спектакль поднимает вопросы о силе любви и надежды, о вере в себя и доверии к окружающим и о том, как преодолеть страхи и отчаяние. По словам Грымова, это самый технически сложный спектакль в репертуаре «Модерна», который отличается буйством звука и света, уникальными костюмами и разнообразной музыкой — от классики до рока. В ролях: Анастасия Сычева, Дмитрий Бозин, Надежда Меньшова, Александр Борисов и другие.

Ранее в театре «МОСТ» прошел первый показ премьерного спектакля «ГУДОК!» режиссера Евгения Славутина, собравший журналистов и блогеров. Спектакль основан на мемуарах советских литераторов Валентина Катаева, Эдуарда Багрицкого, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Юрия Олеши, которые работали в редакции газеты «Гудок».