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В Сочи пройдут экспертные дискуссии по здравоохранению

В рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) в Сочи пройдут экспертные дискуссии по здравоохранению. Мероприятие состоится 27-30 сентября 2022 года в парке науки и искусства «Сириус». Организатором сессий выступит проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество».

На первой сессии «Управление здоровьем как залог устойчивого развития» спикеры расскажут о корпоративной системе, включающей в себя как функции контроля за здоровьем работников, анализ рисков нетрудоспособности, планирование профилактических мер, а также организацию здоровья сберегающей среды на предприятии.

Фото: Пресс-служба ВНОТ

В деловую программу также войдут сессии, посвященные стандартам обучения и подготовки специалистов в сфере охраны здоровья, сердечно-сосудистым заболеваниям сотрудников и возможностям применения высокотехнологичной медицины с целью реабилитации и поддержки лиц с ОВЗ, открывающим возможности для благополучного трудоустройства.

В августе прошел первый этап турнира «Труд — Знания — Безопасность» для специалистов по охране труда. В соревновании приняли участие более 3,2 тысячи человек из 80 субъектов России — руководители служб охраны труда и специалисты по планированию, организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда.