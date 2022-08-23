Стартовал турнир среди специалистов в области охраны труда Стартовал первый этап турнира «Труд-Знания-Безопасность» для специалистов по охране труда

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Стартовал первый этап открытого Всероссийского интеллектуального турнира «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда». В соревновании примут участие более 3,2 тысяч человек из 80 субъектов России — руководители служб охраны труда и специалисты по планированию, организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда. Турнир состоит из трех этапов, финальный пройдет в рамках ВНОТ-2022 в Сочи и завершится торжественным награждением победителей и призеров.

Фото: пресс-служба ВНОТ

В этом году турнир «Труд-Знания-Безопасность» ставит перед собой цели привлечь общественное внимание к теме безопасного труда, вовлечь работников в процесс охраны труда и повысить престиж профессии, — заявил замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

Турнир проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты России, его инициатором является правительство Кузбасса. Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — Фонд Росконгресс.

12 июля считавшийся погибшим горняк с шахты «Распадская — Коксовая» в Кузбассе был найден живым спустя шесть дней после обрушения породы, всё это время он не сдавался и ждал помощи. Спасатели подняли мужчину на поверхность и передали врачам. Мэр Междуреченска Владимир Чернов искренне восхитился стойкостью рабочего и назвал его «настоящим мужиком».