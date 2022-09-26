В Сочи обсудят проблемы производственной медицины На Всероссийской неделе охраны труда в Сочи эксперты расскажут о производственной медицине

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На VII Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет в Сочи с 27 по 30 сентября, специалисты сети «РЖД-Медицина» поделятся с участниками форума опытом в сфере производственной медицины. Начальник отдела медицинского обеспечения безопасности движения поездов Центральной дирекции здравоохранения «РЖД» Екатерина Гутор рассказала, что благодаря организации системы контроля за здоровьем работников, в компании показатель смертности от болезней кровообращения в пять раз меньше, чем среди трудоспособного населения в России в целом.

Задача отраслевого здравоохранения — сохранить человека в профессии, продлить его профессиональную жизнь. Благодаря выстроенной системе в 2021 году у трех тысяч железнодорожников были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы на начальной стадии, что позволило назначить своевременное лечение и сохранить работников в профессии. <...> Такой показатель как смертность от болезней кровообращения в компании в пять раз ниже, чем среди трудоспособного населения в целом по РФ, — уточнила Гутор

В клиниках «РЖД-Медицина» проводится ежегодная диспансеризация для всех сотрудников, работают 228 врачебно-экспертных комиссий, больше 1500 кабинетов предрейсовых медицинских осмотров, инженерно-врачебные бригады с участием цехового терапевта.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — Фонд Росконгресс. Партнерами ВНОТ-2022 выступают компании «Росатом», «Газпром», «ВТБ», а также «РЖД».

Ранее стало известно, что 27 сентября, в день открытия VII Всероссийской недели охраны труда, в Сочи пройдут показательные пожарно-тактические учения МЧС России. Демонстрация аварийно-спасательных работ будет проводиться по нескольким направлениям: тушение пожара, спасение условных пострадавших с высоты, помощь при ДТП, ликвидация утечки химически опасных веществ. При этом будут задействованы около 100 специалистов и 27 единиц техники.