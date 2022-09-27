В Сочи наградили победителей конкурса по социальному обслуживанию

Фото: ВНОТ / Росконгресс

27 сентября на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ) в Сочи прошла церемония награждения победителей XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В финал вышли 48 номинантов по 15 номинациях из 30 регионов. Победителей поздравил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он рассказал, что на конкурсе было представлено более 2 тысяч работ. Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства уже без малого 11 лет открывает новые имена. В этом году на конкурс было представлено более 2 тыс. работ. Для оценки работ трудились свыше 400 экспертов <...> Каждый представленный проект — пример того, как по принципу маленьких дел можно действительно менять качество жизни людей, которые обращаются за помощью, — отметил Котяков.

Фото: ВНОТ / Росконгресс

В этом году по некоторым номинациям места были разделены между финалистами из-за равного количества баллов. Помимо этого, партнер конкурса АО «Почта банк» учредил отдельную премию в размере 300 тысяч для трех организаций, которые заняли четвертые места номинации «Лучшая организация».

В номинации «Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» победила замдиректора по развитию социальной помощи населению автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» Алена Матюханова.

В номинации «Лучшая практика по развитию социальных сервисов для семей с детьми» выиграла директор государственного учреждения Тульской области «Областной центр социальной помощи семье и детям» Эвелина Шубинская.

В номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» — социальный педагог краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр «Радуга» Татьяна Залиева.

На ВНОТ специалисты сети «РЖД-Медицина» поделятся с участниками форума опытом в сфере производственной медицины, сообщалось ранее. Начальник отдела медицинского обеспечения безопасности движения поездов Центральной дирекции здравоохранения РЖД Екатерина Гутор рассказала, что благодаря организации системы контроля за здоровьем работников в компании показатель смертности от болезней кровообращения в пять раз меньше, чем среди трудоспособного населения в России в целом.