В «Сколково» обсудят новые вызовы для России в условиях санкций

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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В инновационном центре «Сколково» 19–21 апреля пройдет XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Мероприятие организовано при поддержке правительства РФ. Его главной темой станет ответ России на новые вызовы, связанные с решением задач технологического развития в условиях внешнего санкционного давления.

Участники форума обсудят механизмы господдержки малого и среднего бизнеса и роль закупок в развитии рынков инфраструктурных отраслей. Также спикеры поднимут проблемы повышения эффективности реализации национальных проектов, поддержки отечественных промышленных предприятий, развития конкуренции в стране в условиях санкций и совершенствования антимонопольной политики в сфере закупок. Помимо того, участники мероприятия поговорят о расширении практики заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами. Деловую программу форума дополнит выставочная экспозиция, на которой будут представлены возможности и достижения отечественных предприятий в самых разных сферах.

В мероприятии будут задействованы более 200 спикеров и модераторов, в выставке примут участие 200 отечественных компаний. В результате работы форума будут сформулированы конкретные рекомендации и предложения по развитию системы закупок на всех уровнях. Они войдут в резолюцию форума-выставки «Госзаказ» для включения в поручение правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Плехановский университет проведет V Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ». В нем примут участие 240 спикеров, среди которых будут представители государственной власти, бизнеса, научного сообщества и пяти стран. Мероприятие пройдет 16–17 февраля.