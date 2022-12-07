В Москве обсудили влияние звезд шоу-бизнеса на мнение аудитории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральном выставочном зале Манеж 6 декабря на площадке форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ «Русская Медиагруппа» провела пленарную сессию «Гражданская ответственность популярности». Спикеры обсудили, какую роль должны играть популярные персоны, и какая ответственность лежит на медийных личностях.

По словам управляющего директора «Русской Медиагруппы» Дмитрия Медникова, сейчас тема ответственности перед аудиторией является одной из самых важных. Так, например, некоторые медийные персоны обладают многомилионными армиями поклонников, которые часто подражают им: стремятся иметь всё то же и поступать так же, как и их любимые исполнители.

Раньше музыкант нёс ответственность за свои тексты, оратор — за речи. С ростом популярности социальных медиа, мы уже несём ответственность и за то, что делаем в нашей повседневной жизни, деталями которой мы делимся на страницах соцсетей. Есть аудитория, которая следит не только за творчеством, но и за жизнью публичных лиц — и эта жизнь также становится инструментом влияния, — отметил певец Юрий Киселёв (ЮрКисс).

В свою очередь певец и блогер Хабиб подчеркнул, что выйти и спеть это банально, нужно нести в массы какую-то идею. В частности, по его словам, он старается петь о ценности семьи, важности беречь друг друга и уважать старшее поколение.

Лайма Вайкуле ранее заявила, что это она и Алла Пугачева якобы «содержали» Советский Союз, выпуская свои песни, а отдавшая себя народу Пугачева взамен получила «плевок» от «маленькой злой глупой массы». Так артистка отреагировала на приходящие ей в соцсетях комментарии о том, что ее «создала Россия» и она на этом заработала денег. Она предложила комментаторам подсчитать, сколько денег на ней заработало государство.