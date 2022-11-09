В Казани стартовал новый этап проекта «Большую музыку – в малые города»

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Виктор Ямпольский

В Казани стартовал новый этап всероссийского проекта «Большую музыку — в малые города», запущенного фондом «Мост искусств» совместно с «Русской Медиагруппой» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В честь этого 3 ноября в Органном зале Казанской консерватории им. Н.Г. Жиганова состоялось выступление духового квинтета Большого театра России, а также солистов, в числе которых был основатель проекта «Большую музыку — в малые города» пианист Виктор Ямпольский.

Мы решили, что консерваториям будет интересно взяться за эту работу, давать концерты и мастер-классы внутри своих регионов. Мы получили поддержку от других регионов, сейчас ведутся работы с Астраханской консерваторией, Саратовской, Екатеринбургской и Уфимской. Планируется вывести проект на федеральный уровень, масштабировать его в рамках всей страны, — рассказал Ямпольский.

Проект ранее представили на пресс-конференции в Москве. На ней стало известно, что главная цель проекта — просвещение в области классической музыки, а также приобщение молодёжи к мировому музыкальному искусству. Он призван открыть жителям регионов живую музыку. В рамках проекта работники консерваторий будут нести в регионы свою любовь к музыке и дарить ее людям.