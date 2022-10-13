Нести любовь: в Москве представили проект «Большую музыку — в малые города» В Москве представили проект «Большую музыку – в малые города»

Фото: русская медиагруппа

В российской столице состоялась пресс-конференция, посвященная запуску в регионах страны проекта «Большую музыку — в малые города», главная цель которого — просвещение в области классической музыки, а также приобщение молодёжи к мировому музыкальному искусству. Проект презентован фондом «Мост искусств» и «Русской Медиагруппой» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и призван открыть жителям регионов живую музыку. В рамках проекта работники консерваторий будут нести в регионы свою любовь к музыке и дарить ее людям.

В России и в малых городах существует много школ искусств, много музыкальных школ. Есть аудитория, которая мечтает услышать живую музыку. И вот этот проект ориентирован на большое количество не только профессиональных музыкантов, не только на тех, кто будет потом профессиональными музыкантами, но и на тех, кто будет потом образованной публикой, что очень важно, — подчеркнул спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Основной целью запущенного в российских регионах проекта станет просвещение в области классической музыки, а также приобщение молодого поколения к мировому музыкальному искусству. Лучшие педагоги из консерваторий Саратова, Астрахани, Екатеринбурга и Уфы, а также школ искусств и других музыкальных учебных заведений будут выезжать в малые города страны и преподавать там уроки мастерства. В то же время в рамках данного масштабного проекта молодые музыканты, студенты, певцы и актеры, в свою очередь, получат возможность концертировать и выступать.

В результате получилось так, что каждая консерватория берет на себя ответственность за пять малых городов. И в каждом из этих городов за концертный сезон, за два семестра, сделает по четыре концерта, по четыре семинара, по четыре мастер-класса. Получается довольно большой объем. Люди, которые в этих консерваториях работают и учатся, они подвижники, они работают не за корысть, а из любви к музыке. И они готовы эту любовь нести в свои регионы и дарить ее людям, — рассказал президент фонда «Мост искусств», пианист Виктор Ямпольский.

Заслуженный артист России Григорий Лепс ранее заявил, что Российская музыкальная ассоциация, о создании которой представители отечественной эстрады объявили в мае, нуждается в «колоссальной государственной поддержке». По его словам, в данное время идет регистрация ассоциации «на высоком уровне», но ее дальнейшее будущее неясно.