На форуме «БИОПРОМ-2025» выберут лучшие стартапы России

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе биотехнологических стартапов, который проводится в рамках форума «БИОПРОМ-2025». Он продлится до 4 сентября. Само мероприятие запланировано на 6–7 октября 2025 года в Геленджике.

Международный форум «БИОПРОМ-2025: промышленность и технологии для человека» в октябре соберет ученых и бизнесменов, работающих над созданием новых биотехнологий, направленных на улучшение качества жизни. В рамках форума пройдет конкурс стартапов, в котором могут участвовать компании из любых регионов России, разрабатывающие инновационные проекты по направлениям: технологии в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, фармацевтика и медицина, экотехнологии, биотехнологии для косметической индустрии.

Победители смогут выступить на питч-сессии стартапов, принять участие в деловой программе, встретиться с инвесторами из крупнейших российских и международных венчурных фондов, найти потенциальных партнеров и заказчиков. Кроме того, они смогут получить экспертную оценку своих проектов от ведущих отраслевых компаний и ассоциаций.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в рамках международного форума «БИОПРОМ-2025: промышленность и технологии для человека» обсудят тренды здорового питания. В ходе мероприятия эксперты поговорят о развитии пищевой индустрии.