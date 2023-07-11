Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» объединил участников со всей России

Фото: mos.ru

В Москве прошел финал пятого конкурса на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации-2023». В этом году хакатон объединил участников со всей России. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что с 2019 года в конкурсе приняли участие более 22 тысяч специалистов. Среди них в том числе были представители не только разных регионов России, но и 40 стран мира.

Они разработали свыше 1,2 тысяч технологичных решений для города и бизнеса. Цифровые продукты участников конкурса решают актуальные задачи, которые необходимы заказчикам здесь и сейчас. Поэтому большинство команд-лауреатов либо сразу запускают собственный стартап, либо получают предложение продолжить работу над проектами в штате заказчика вне зависимости от города проживания, — уточнил Фурсин.

В этом году в конкурсе смогли поучаствовать 63 команды со всей России и из 37 стран. В финале участники защищали свои проекты по задачам, предложенным городскими ведомствами и коммерческими организациями. Победители получили по миллиону рублей, а призеры по 600 тысяч и 400 тысяч рублей за вторые и третьи места соответственно. Авторы лучших проектов продолжат сотрудничество с заказчиками и проведут пилотный запуск продукта.

Среди победителей конкурса оказалась команда Grands-pères puissants (франц. «могучие дедушки»). В 2022 году они принимали участие в составе двух человек. В этом году команда расширилась по четырех участников. Они предложили сервис построения умных маршрутов для электросамокатов.

Московская команда NoTryCatch разработала лучшее мобильное приложение по обучению в сфере искусств. Задачу победители выбрали не просто так: все члены коллектива имеют музыкальное образование и заинтересованы в разработке социально значимых проектов. Удачное решение предложила и команда «Лапки МИСИС»: они разработали рекомендательный сервис для участников программы «Московского долголетия». Разработчики постарались учесть все страхи потенциальных пользователей и единственные предложили способы масштабирования бизнес-модели и возможные маркетинговые кампании.

Еще один рекомендательный сервис, но уже для прогнозирования спроса на авиарейсы, создала команда «Антиградиент». Коллектив из Петербурга, Новосибирска и Махачкалы появился за несколько дней до начала хакатона. Победить им помогла реализация дополнительного функционала к основному.

Оператором IT-конкурса, которому в этом году исполнилось уже пять лет, выступило Агентство инноваций Москвы.

Ранее стало известно, что победителями конкурса «Лидеры цифровой трансформации-2023. Решения для умного города» оказалась 21 команда. Среди них Development People (сервис генерации трассы системы водоотведения), «Адера» (сервис прогнозирования работ по содержанию и ремонту объектов городского хозяйства), Silk road (система поиска нарушений в сфере захоронения отходов), SpaceTime (сервис планирования передачи данных от космических аппаратов на земные станции).