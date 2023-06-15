В Москве подвели итоги конкурса премии мэра «Лидеры цифровой трансформации» Победителями конкурса премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» стала 21 команда

Фото: sobyanin.ru

Москва уверенно заявляет о себе как об одном из крупнейших мировых центров цифровизации. В кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» подвели итоги пятого конкурса на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации-2023. Решения для умного города». Победителями конкурса стала 21 команда.

Заявки на участие прислали IT-специалисты со всей России и 37 стран мира, в том числе Аргентины, Белоруссии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Мексики, ОАЭ, Сербии, Туниса, Турции. Из них были сформированы 1103 команды, 210 вышли в финал. На заключительном этапе конкурсанты решали задачи, поставленные городскими структурами и коммерческими организациями.

Так, Департамент культуры Москвы запросил разработку мобильного приложения для образования в сфере искусства. Департамент труда и соцзащиты поставил задачу создать сервис рекомендаций для участников проекта «Московское долголетие», который поможет москвичам выбирать интересные занятия из более чем 600 направлений. Департамент информационных технологий предложил разработать игру о Москве, которая позволит пользователям изучить историю города с помощью виртуальных экскурсий.

Столичный комитет по туризму предложил создать проект сервиса, который будет автоматически составлять оптимальные туристические пакеты на основе параметров и предпочтений, заданных пользователем цифрового сервиса RUSSPASS. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы поставил задачу создать инвестиционный калькулятор для расчета затрат на организацию или развитие промышленного производства в городе.

В ходе трехдневного финала конкурсанты, общаясь с экспертами и постановщиками задач, дорабатывали свои технологические решения, после чего представили проекты экспертному жюри, которое определило победителей и призеров.

Победителями конкурса стала 21 команда, в том числе: Grands-pères puissants (сервис построения умного маршрута для электросамокатов), Development People (сервис генерации трассы системы водоотведения), «Адера» (сервис прогнозирования работ по содержанию и ремонту объектов городского хозяйства), Silk road (система поиска нарушений в сфере захоронения отходов), SpaceTime (сервис планирования передачи данных от космических аппаратов на земные станции), «Антиградиент» (рекомендательный сервис динамического прогнозирования спроса на авиарейсы), InfoVision (модель раннего обнаружения неисправностей промышленного оборудования) и ряд других.

Лауреатами конкурса стали 63 коллектива, в том числе участники из 27 регионов России и 9 стран мира: Турции, Казахстана, Армении, Белоруссии, Чехии, Черногории, Австралии, Китая и Израиля.

Среди российских лауреатов хакатона больше всего участников было из Москвы и Подмосковья (118), Санкт-Петербурга (38), Нижегородской области (7) и Республики Татарстан (7).

В этом году призовой фонд конкурса увеличился вдвое, до 42 млн рублей. Коллективы, занявшие первые места, получили по 1 млн рублей, вторые — по 600 тысяч, третьи — по 400 тысяч рублей. Участники также получают возможность на практике внедрить разработанные в рамках хакатона цифровые решения.

Всего за пять лет в московском проекте приняло участие более 22 тысяч IT-специалистов в составе более чем 2,7 тысячи команд, которые разработали свыше тысячи решений для 61 задачи, поставленной городом и бизнесом. В ходе нынешнего конкурса в кластере «Ломоносов» подписали соглашение о взаимодействии с Фондом развития инноваций Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года 60% победителей московского конкурса «Лидеры цифровой трансформации» запустили собственные стартапы.