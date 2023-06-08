В Москве назовут победителей конкурса «Лидеры цифровой трансформации 2023»

Фото: leaders2023.innoagency.ru

10–12 июня в Москве пройдет финал международного конкурса «Лидеры цифровой трансформации 2023», организованного департаментом предпринимательства и инновационного развития. Заявки на участие в хакатоне подали более семи тысяч программистов, аналитиков, дизайнеров, проектных менеджеров, маркетологов и IT-специалистов.

Среди них не только представители всех регионов России, но и 37 стран мира. Специалисты подготовили решение реальных практических задач для бизнеса в условиях города. Авторы лучших работ получат денежные премии и возможность масштабировать свои проекты, прежде протестировав их. Конкурсанты сформировали 1103 команды и выполнили предложенные задания. В финал прошли 210 коллективов.

Открытие трехдневного финала состоится 10 июня. В этот день пройдет конференция о развитии роботизации и тематическая выставка. 11 июня участники представят свои проекты экспертному жюри. Также в этот день состоятся открытые дискуссии и нетворкинг. 12 июня торжественно наградят победителей конкурса. На протяжении всего мероприятия конкурсанты смогут доработать свои проекты, пообщавшись с профессионалами и заказчиками.

В этом году участникам предложили большое разнообразие задач: впервые в истории конкурса постановщиками стали не только департаменты столицы, но и бизнес. Так, разработчикам предложили создать единую платформу для бронирования креативных пространств и услуг, сервис обработки обратной связи от пользователей для проекта «Московский постамат», сервис генерации трассы системы водоотведения. Департамент ЖКХ поставил задачу создать сервис прогнозирования работ по содержанию и ремонту объектов городского хозяйства, а одна из строительных компаний ждет интерактивную платформу для внутренней отделки квартир. Кроме того, участники могут разработать игру, которая позволит лучше узнать Москву, умного ассистента — прототип Chat GPT — для российского корпоративного мессенджера, навигатор для построения умного маршрута для электросамокатов и систему поиска нарушений в сфере захоронения отходов.

Напомним, что конкурс на премию Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации 2023» проводится Агентством инноваций Москвы с 2019 года. По итогам 2022 года 60 процентов победителей конкурса запустили собственные стартапы.

Ранее в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс, было подано более 6,2 тысячи решений по направлению «Национальная социальная инициатива». Россияне предложили идеи по развитию малых городов страны с помощью создания комфортной среды и инфраструктуры, поддержки малого бизнеса и креативных индустрий.