https://static.news.ru/photo/2035a824-b3c1-11e9-98ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение комитета Сената Конгресса США по международным делам проголосовать за санкции против «Северного потока — 2». По его словам, Вашингтон предпринимает этот шаг от бессилия.

Джабаров уверен, что США ограничатся этими санкционными мерами, но, когда газопровод заработает, Вашингтону придётся отступить.

Нельзя идти против здравого смысла, — заявил сенатор в интервью RT .

Заместитель комитета Госдумы по обороне Юрий Шваткин отметил, что санкции затронут не только Россию, но и европейские государства, которые видят в «Северном потоке — 2» экономическую целесообразность и выгоду. Решение комитета Сената Конгресса США он назвал элементом нездоровой конкуренции.

Думаю, что та атмосфера, которая создаётся путём введения санкций, будет негативно сказываться на самих Соединённых Штатах по некоторым направлениям в области экономики, — сказал депутат.

Ранее News.ru писал, что комитет Сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против трубопровода «Северный поток — 2». Законопроект предусматривает запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.