https://static.news.ru/photo/c6205e42-9ff2-11e9-ba06-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, касающееся ДРСМД и российских ракет 9М729, которые он предложил уничтожить, чтобы «спасти» договор.

По мнению сенатора, слова американского политика были оговоркой.

А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе? — написал он на своей странице в Twitter.

Пушков также отметил, что таким образом Столтенберг может подыгрывать тем, кто ищет повод для выхода из ДРСМД.

Столтенберг предложил нам способ сохранить договор о РСМД, но он выглядит как отговорка. «Слишком многие в США искали предлог для выхода из договора», - сказал мне на днях видный амер.эксперт. Генсек НАТО подыгрывает этим многим. А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что члены делегаций США, Литвы, Канады, а также два парламентария из Турции и Северной Македонии предложили внести в текст резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ пункт о возможной ответственности России за нарушение ДРСМД. Комитет ассамблеи по политическим вопросам и безопасности поддержал эту инициативу большинством голосов.