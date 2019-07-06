Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, касающееся ДРСМД и российских ракет 9М729, которые он предложил уничтожить, чтобы «спасти» договор.

По мнению сенатора, слова американского политика были оговоркой.

А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе? — написал он на своей странице в Twitter.

Пушков также отметил, что таким образом Столтенберг может подыгрывать тем, кто ищет повод для выхода из ДРСМД.

Ранее News.ru писал, что члены делегаций США, Литвы, Канады, а также два парламентария из Турции и Северной Македонии предложили внести в текст резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ пункт о возможной ответственности России за нарушение ДРСМД. Комитет ассамблеи по политическим вопросам и безопасности поддержал эту инициативу большинством голосов.

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