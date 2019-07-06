Пушков оценил предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД
Анастасия Андреева
16:33, 06 июля 2019
https://static.news.ru/photo/c6205e42-9ff2-11e9-ba06-fa163e074e61_1024.jpgФото: Viktor Chernov/Global Look Press
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, касающееся ДРСМД и российских ракет 9М729, которые он предложил уничтожить, чтобы «спасти» договор.
По мнению сенатора, слова американского политика были оговоркой.
А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе? — написал он на своей странице в Twitter.
Пушков также отметил, что таким образом Столтенберг может подыгрывать тем, кто ищет повод для выхода из ДРСМД.
Столтенберг предложил нам способ сохранить договор о РСМД, но он выглядит как отговорка. «Слишком многие в США искали предлог для выхода из договора», - сказал мне на днях видный амер.эксперт. Генсек НАТО подыгрывает этим многим. А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе?
Ранее News.ru писал, что члены делегаций США, Литвы, Канады, а также два парламентария из Турции и Северной Македонии предложили внести в текст резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ пункт о возможной ответственности России за нарушение ДРСМД. Комитет ассамблеи по политическим вопросам и безопасности поддержал эту инициативу большинством голосов.