Дания пригрозила России новыми санкциями ЕС

https://news.ru/storage/news/6869d71ad968f40503e3387ceb2aa161/662caf04-dacc-4fa3-86a6-34da52d5e9c4_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен намекнул на возможность введения новых санкций Европейского союза против России в связи с содержанием под арестом украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в Чёрном море.

По его словам, если 24 моряка, являющихся гражданами Украины, не будут освобождены в ближайшее время, ЕС придется рассмотреть санкции против Москвы.

«Недопустимое поведение в Азовском море», — написал Самуэльсен на своей странице в Twitter.

Russia still detains 24 Ukrainian seamen. If not released soon #EU will have to look into sanctions against Russia. Unacceptable behaviour at the Sea of Azov. #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) January 21, 2019

25 ноября 2018 года три украинских военных корабля вторглись в исторические территориальные воды России в Чёрном море и отказались подчиниться пограничникам. В результате моряки были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом главы Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Ранее News.ru писал о том, что Евросоюз ввел санкции против руководства ГРУ из-за отравления Скрипалей в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Всего под санкции из-за химоружия попали девять человек и одна компания. Ограничительные меры также коснулись сирийского научно-исследовательского центра (SSRC), который занимается разработкой химоружия, и пятерых его сотрудников.