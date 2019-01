Дания пригрозила России новыми санкциями ЕС

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен намекнул на возможность введения новых санкций Европейского союза против России в связи с содержанием под арестом украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в Чёрном море.

По его словам, если 24 моряка, являющихся гражданами Украины, не будут освобождены в ближайшее время, ЕС придется рассмотреть санкции против Москвы.

Russia still detains 24 Ukrainian seamen. If not released soon #EU will have to look into sanctions against Russia. Unacceptable behaviour at the Sea of Azov. #dkpol