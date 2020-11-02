Зюганов раскритиковал Жириновского за «грязные выпады» в сторону Кадырова

https://static.news.ru/photo/38835df4-1d0b-11eb-95ea-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встал на сторону главы Чечни Рамзана Кадырова в его споре с Владимиром Жириновским, возглавляющим ЛДПР. Зюганов раскритиковал коллегу-парламентария за ряд его высказываний.

Лидер коммунистов написал в своём Telegram-канале, что Жириновский в целях саморекламы позволяет себе грубо говорить о людях и явлениях, которые для многих являются личными и общественными святынями. В частности, он припомнил предложения лидера ЛДПР убрать из Мавзолея тело Ленина и назвал их «грязными выпадами».

По словам Зюганова, против России сегодня ведётся гибридная война. Это требует сплочения патриотических сил, а высказывания Жириновского этому не способствуют.

КПРФ считает, что деструктивные заявления г-на Жириновского заслуживают самого жёсткого осуждения, — отметил лидер КПРФ.

Ранее Жириновский раскритиковал Кадырова за высказывание в адрес французского президента Эммануэля Макрона в связи с убийством учителя Самюэля Пати из-за карикатур на пророка Мухаммеда. По мнению главы Чечни, глава государства подталкивает мусульман к терроризму, оправдывая карикатуры. Жириновский заявил, что главам регионов не стоит в это вмешиваться.

Кадыров возмутился, что Жириновский учит губернаторов их работе, и потребовал от политика извинений. Он также посоветовал лидеру ЛДПР не касаться темы религии и «не заикаться о борьбе с терроризмом».

Как писал NEWS.ru, в Кремле перепалку Жириновского и Кадырова комментировать отказались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ранее администрация главы государства уже выразила свою позицию и продолжать дискуссию смысла нет.