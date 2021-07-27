Зюганов раскритиковал «Единую Россию» за полный «провал»

Геннадий Зюганов заявил о том, что «Единая Россия» за последние пять лет «полностью провалилась». Свои мысли лидер КПРФ высказал во время разговора с Павлом Грудининым, видео опубликовано на YouTube-канале «Красная линия».

В качестве аргумента Зюганов привёл тот факт, что во главе федерального списка стоят два успешных министра — Шойгу и Лавров.

Партией власти является «Единая Россия», она за последние пять лет провалилась полностью. Настолько, что даже президент был вынужден на съезде отодвинуть в сторону всех руководителей «Единой России» и поставить паровозами двух успешных министров — Шойгу, Лаврова, туда включить обаятельных женщин, но за ними нет работы «Единой России», — заявил главный коммунист России.

Действительно, во главе федерального списка «Единой России» президент предложил поставить министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главврача Коммунарки Дениса Проценко, а также детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Шмелёву.

Ранее бывший кандидат в президенты Павел Грудинин объявил, что собирается вступить в партию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Красная линия».