Зюганов обвинил правительство в деградации и нищете россиян

https://static.news.ru/photo/a590fab4-d530-11ea-9213-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что граждане РФ нищают и деградируют, а также страна буквально вымирает. Остановить это можно только сформировав новый государственный бюджет. Об этом он заявил в своём Telegram.

Для выхода из кризиса нужно сформировать совершенно другой бюджет. Он должен быть ориентирован на темпы роста экономики — минимум 3-4% в год. В противном случае мы и дальше будем нищать и деградировать, — написал политик.

В доказательство своих слов Зюганов обратился к данным учёных РАН: в 2012 году Россию покинули 14 тысяч учёных и высокопрофильных специалистов, а уже в 2019 году уехали 70 тысяч. 59% студетов, а также 50% медиков, инженеров и программистов хотели бы покинуть РФ, так как у них нет никаких возможностей для развития или работы.

Ранее Зюганов обрушился на министра финансов РФ Антона Силуанова и главу Счётной палаты РФ Алексея Кудрина с критикой. Он обвинил членов правительства в «воровской политике». «Я считаю, эта команда может более эффективно решать задачи, если она будет проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику Кудрина, Силуанова, наместников, наследников гайдаровской, той преступной воровской политики», — сказал он.