Боррель чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель едва не сорвал встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с японским коллегой Тосимицу Мотэги, перепутав график. Он пришёл раньше положенного времени и пытался войти в комнату для переговоров, оставив позади делегацию Японии. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Казус произошёл на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Боррель поприветствовал Лаврова, когда тот собирался на переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Присутствие другой иностранной делегации Борреля не смутило, и он намеревался пройти в комнату для переговоров вместе с главой Российского МИД.

После того как европейскому дипломату объяснили, что его встреча с Лавровым запланирована на более позднее время, он понял оплошность и рассмеялся. Встреча Борреля и Лаврова прошла, как и было запланировано. Анонсируя её, глава дипломатии ЕС отметил, что у него накопилось множество вопросов для обсуждения с российским министром.

Как сообщалось ранее, в Нью-Йорке Лавров также встретился с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Российский министр заявил, что Москва не намерена вступать в Альянс.