В четверг, 12 сентября, лидера ЛДПР Владимира Жириновского отчитали на региональном уровне. Его обвинили и в провокации, и даже в попытке получить сомнительные политические дивиденды. Ополчилось на Жириновского руководство Татарстана, по сути, за одно слово «Казань». Однако затем он озвучил выводы, на которые в этой самой Казани просто не могли не ответить подчёркнуто эмоционально.

Два дня назад открылась осенняя сессия Госдумы РФ. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал депутатам сосредоточиться на принятии законов прямого действия, отказавшись от выбора «самого простого пути». А к правительству обратился с убедительной просьбой ускориться с внесением законопроектов.

Уважаемые коллеги, нас ждёт интересная, напряжённая работа в течение ближайших четырёх месяцев. Желаю вам удачи, — заявил Володин, открывая сессию.

И «напряг» тут же начался. В который раз «зажёг» Жириновский. На первом же пленарном заседании лидер ЛДПР решил заступиться за «русские регионы». Он заявил, что бюджетная политика в отношении отдельных субъектов Федерации выстроена неправильно. При этом Жириновский призвал Госдуму дать «русским областям» столько же бюджетных средств, сколько и другим.

Вячеслав Володин Сергей Булкин/News.ru

Дайте возможность нормально жить и работать. Вы же русский парламент, русские депутаты, так надо о русском народе тоже заботиться, — был, как обычно, эмоционально заряжен лидер ЛДПР.

Конечно, можно было бы обойтись и без конкретики. Можно было бы избежать скандала, к примеру, не указывая пальцем на отдельно взятые регионы. Оставить депутатам право самим додумать, кем недоволен выступающий. Но Жириновский решил продолжить.

Вот Казань — живёт город и процветает, это хорошо, но мечети за счёт бюджета страны там строят до небес, ущемляя русские регионы. Пока не пойдёте путём ЛДПР, порядка в стране не будет. Дайте возможность нам работать, защищать русский народ и не мешайте! — выпалил он.

В Казани решили не отмалчиваться. В четверг ответ озвучила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Она сообщила, что уже состоялся разговор председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина с Вячеславом Володиным, в ходе которого была отмечена «неприемлемость подобного рода высказываний со столь высокой трибуны». А дальше Галимова заявила, что по мнению руководства Татарстана, Жириновский позволил себе антиконституционные высказывания.

Лилия Галимова lili.galimova.9/facebook.com

Владимир Жириновский, который уже 26 лет является депутатом Государственной думы и 11 лет работал в статусе заместителя председателя парламента, не может не знать, что согласно Конституции, «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ». И российский парламент многонационален и, по сути, выражает его интересы, — цитирует Галимову РИА Новости.

Она подчеркнула, что Татарстан, являющийся одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, продолжает отдавать в федеральный бюджет значительно больше, чем получает. А также поинтересовалась, кто уполномочил лидера ЛДПР делать заявления от имени русского народа.

В данной связи приходит на ум одно известное высказывание, которое в несколько перефразированном виде вполне подходит для характеристики выступления Жириновского: «Глупость или провокация?» К сожалению, здесь явно усматривается и то и другое, — подытожила Галимова.

Нет сомнений, что заочная полемика будет продолжена. Жириновский, которого многие не без основания считают большим знатоком словесных баталий, очевидно, примет вызов.