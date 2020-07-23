Жириновский пообещал, что Фургал будет помилован и вернётся домой

https://static.news.ru/photo/c67271de-cce5-11ea-b699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств в 2004 году, может быть два сценария.

По первому из них, сказал политик, экс-главу региона признают невиновным. Суд по этому сценарию может длиться несколько месяцев, однако в итоге инстанция не отыщет достаточного количества улик для обвинительного приговора. Тогда Фургал вернётся домой.

По другому варианту развития события, заявил Жириновский, экс-губернатора признают виновным и осудят. Хотя, как сказал лидер ЛДПР, по некоторым эпизодам сроки исковой давности уже истекли, передаёт «Говорит Москва».

Где-то, может быть, нет явных улик. Но мы добьемся — обещаю вам это — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован. Тогда осенью он обязательно вернётся домой в Хабаровский край, — цитирует Жириновского «Интерфакс».

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и увезли в Москву. Политика обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад.

Фургал стал губернатором в 2018 году. Будучи членом ЛДПР, он победил кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Сразу после этого он предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Тот согласился и сразу вылетает в Хабаровск.

Местные жители категорически отказываются принимать назначенца. Они продолжают выходить на акции протеста и требуют от Дегтярёва, чтобы он вышел к ним и лично ответил на вопросы.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.