https://static.news.ru/photo/d91c9256-5873-11ea-9d08-fa163e074e61_660.jpgНаталья ПоклонскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с критикой звёзд, решивших пойти в политику. Ранее о намерении баллотироваться в депутаты заявил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По словам Поклонской, если так пойдёт дальше, то «Голубой огонёк» в ближайшем будущем придётся снимать в Госдуме.
Ждём партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука? Полюбуемся на оппозиционную коалицию Алёны Водонаевой? — приводит её слова телеканал «Царьград».
По её словам, артистам не стоит вмешиваться в политику, они должны заниматься своими делами.
Ранее музыкант Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. Своё решение поэт объяснил тем, что россияне часто просят его разобраться в той или иной проблеме и этим буквально вынудили звезду начать политическую карьеру. Членство в партии Шнуров вновь прокомментировал в стихах, писал NEWS.ru.