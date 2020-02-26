Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких изменений в преамбулу Конституции внесено не будет. Об этом сообщила член рабочей группы по подготовке изменений в главный закон страны, депутат Государственной думы Галина Хованская.

По её словам, изменение преамбулы возможно только в случае принятия новой Конституции через общероссийский референдум. Однако сейчас речь идёт лишь о поправках к ней, отсюда и форма народного волеизъявления —...