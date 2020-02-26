Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с критикой звёзд, решивших пойти в политику. Ранее о намерении баллотироваться в депутаты заявил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По словам Поклонской, если так пойдёт дальше, то «Голубой огонёк» в ближайшем будущем придётся снимать в Госдуме.

Ждём партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука? Полюбуемся на оппозиционную коалицию Алёны Водонаевой?приводит её слова телеканал «Царьград».

По её словам, артистам не стоит вмешиваться в политику, они должны заниматься своими делами.

Ранее музыкант Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. Своё решение поэт объяснил тем, что россияне часто просят его разобраться в той или иной проблеме и этим буквально вынудили звезду начать политическую карьеру. Членство в партии Шнуров вновь прокомментировал в стихах, писал NEWS.ru.

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